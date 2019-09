Anderlecht-doelman Hendrik van Crombrugge pakt uit met ongelofelijke reddingen tegen Club Brugge, maar moet zich toch gewonnen geven

Wie de statistieken van Club Brugge-Anderlecht bekijkt, zou denken dat Hendrik van Crombrugge een slechte wedstrijd speelde. Niets is echter minder waar: bij het eerste doelpunt van de thuisploeg ging de bal van Diatta wel via Van Crombrugge in doel waardoor hij een owngoal achter zijn naam kreeg, nadien pakte hij uit met meerdere onwaarschijnlijke reddingen.

Vooral in de tweede helft ontpopte hij zich tot absolute uitblinker. Eerst haalde hij de bal uit de voeten van de doorgebroken Dennis met een geweldige tackle met de voet, net buiten de zestien meter. Even later hield hij met een ultieme reflex op de lijn Hans Vanaken van een doelpunt. Dat kon niet blijven duren en uiteindelijk moest hij ook buigen toen Diatta de 2-1 overhoeks binnenknalde.

Van Crombrugge was overigens niet de enige doelman die zich liet opmerken. Nadat Simon Mignolet niet helemaal vrijuit ging bij de 0-1, pakte ook hij uit met een knappe save toen Derrick Luckassen van dichtbij op doel mocht trappen. Mignolet ging echter knap neer.