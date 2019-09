ANALYSE. Scoringsprobleem bij Club Brugge? De problemen van Anderlecht zijn veel groter

Heeft Club Brugge een probleem om te scoren? Zou kunnen. Maar de problemen van Anderlecht zijn veel groter. Het zit heel diep nu. Paars-wit verloor al veel punten maar tot voor twee weken stond er nog een structuur, geënt op een visie. Ook dat is helemaal weg. Het klinkt ridicuul maar de komende dagen met de wedstrijden op Beerschot (beker) en thuis tegen Waasland-Beveren kondigen zich aan als de Week van de Waarheid aan voor paars-wit.

