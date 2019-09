Hans Vanaken sust Anderlecht, coach Simon Davies spreekt echter van “meest teleurstellende match”

Club Brugge boekte zondag een 2-1-overwinning in de kraker tegen Anderlecht. Alweer een nederlaag voor paars-wit, dat gelukkig kon rekenen op een ijzersterke Hendrik Van Crombrugge. Hans Vanaken had na afloop toch enkele mooie woorden over voor de Brusselaars.

LEES OOK. ANALYSE. Scoringsprobleem bij Club Brugge? De problemen van Anderlecht zijn veel groter

LEES OOK. SPELERSBEOORDELINGEN. Club Brugge degelijk over hele lijn, één uitblinker bij Anderlecht maar vooral enkele gebuisden (waaronder de coach)

“Het enige dat we niet gedaan hebben, is meer doelpunten maken”, aldus de Gouden Schoen. “Dat hebben we nagelaten. Voor de rest waren we constant dominant. Als je ziet hoeveel kansen we hebben gehad. We hadden het veel sneller moeten afmaken. Waarom de efficiëntie verdwenen is? Dat is moeilijk uit te leggen. In het begin lukte het wel, zoals tegen STVV. Nu komen we moeilijker tot scoren. Het zou echter nog een groter probleem zijn als we geen kansen zouden creëren. We hadden na 60-65 minuten met 3-1 of 4-1 moeten leiden.”

“Je weet dat nu één goeie bal in de zestien nog fataal kan aflopen. Als we sneller de 3-1 of zelfs 4-1 maken, wordt het misschien nog meer. Ik vind dat we echt dominant waren. We hadden het soms moeilijk met hun pressing, maar ze hebben niet veel kansen gekregen. Ze scoren met een gelukje. Ik weet niet of het een misverstand was tussen Simon (Deli, red.) en Simon (Mignolet, red.). Dat was vervelend, maar we reageerden meteen. Dat gaf dan weer vertrouwen en de supporters schaarden zich achter ons. Ze hadden het moeilijk met ons voetbal.”

Anderlecht staat nu al twaalf punten achter op Club. Ongezien. “Of dat vreemd is? We zien ook dat Anderlecht het moeilijk heeft om een resultaat te behalen. Ook al hebben ze de voorbije weken goed voetbal gespeeld, ze waren niet efficiënt. Het gevoel is dat het wel komt. Als ze vertrouwen hebben in hun spel, dan komt het wel goed denk ik.”

Foto: Photo News

Vormer: “Ik vind dit niet nipt hoor”

Ruud Vormer wilde het vooral niet over Anderlecht hebben. “Ik ben enkel met Club Brugge bezig”, zei de Nederlandse kapitein van blauw-zwart. “Ik vind dit geen nipte zege hoor. We hebben verdiend gewonnen. Zij scoorden een knullige goal, voor de rest was het niet veel. Luckassen had wel kunnen scoren, maar wij hadden het eerder moeten afmaken. Iedereen wil scoren. We moeten hier meer op werken op training, dan vallen ze wel binnen.”

“Ik vind dat we goed bezig zijn”, aldus Vormer. “Tegen Galatasaray speelden we ook al een goeie wedstrijd. We moeten op dit elan doorgaan. Woensdag is het alweer beker en dat is ook belangrijk.”

Foto: Photo News

Davies: “Meest teleurstellende match van het seizoen”

Bij Anderlecht zitten ze te kijken op een 5 op 24. En voor de eerste keer was coach Simon Davies best kritisch. “We geloven er nog in, maar tijdens de meeste wedstrijden dit seizoen verdienden we meer. Dat was hier niet het geval”, aldus de Welshman. “Het resultaat was niet de juiste weergave van de wedstrijd. Het flatteerde ons niet. Dit was de meest teleurstellende match van het seizoen. We verdienden niet meer.”

“We hadden te weinig persoonlijkheid aan de bal en ons passingniveau was niet goed genoeg. Club Brugge is een topteam, maar we mogen de basis niet vergeten. Zoals duels winnen en de 50-50 ballen veroveren. We waren te weinig relax aan de bal. We hadden kansen om hen pijn te doen, maar we haalden niet het niveau dat we verwachten. Het was een frustrerende dag vandaag. We hebben een jong team, maar we willen het niveau van Club Brugge - en meer - halen.”