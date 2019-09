Arsenal dankt Björn Engels voor spectaculaire comeback tegen Aston Villa, Liverpool klopt Chelsea ondanks “Hazard-goal”

Arsenal heeft zondag op de zesde speeldag in de Premier League een knappe remonte gerealiseerd tegen Aston Villa. Ondanks een rode kaart in de eerste helft keerden de Gunners terug van een 1-2 achterstand om uiteindelijk met 3-2 te winnen. Björn Engels speelde een ongelukkige wedstrijd voor Villa. Liverpool ging met 1-2 winnen op een diefje bij Chelsea en blijft met 18 op 18 leider.

Na 45 minuten leek Aston Villa, met behalve Engels ook oude bekenden Wesley, Marvelous Nakamba en Trezeguet in de basis, op weg naar een stunt in het Emirates Stadium. McGinn (20.) had de score geopend en Maitland-Niles was bij Arsenal al in de 41e minuut van het veld gestuurd. Pepe (59.) scoorde vanop de stip de gelijkmaker na een overtreding van Engels, Wesley (60.) een minuut later de 1-2. Toch kroop Arsenal nog door het gaatje. Eerst profiteerde Chambers (81.) van matig uitverdedigen bij Mings, nadien krulde Aubameyang (84.) een vrijschop heerlijk binnen. De vrije trap kwam er na een overtreding van Engels op de rand van het strafschopgebied. Aston Villa wilde nog een strafschop na hands van Sokratis, maar de VAR greep niet in.

Liverpool wint

Iets verderop in Londen ontving Chelsea de leider uit Liverpool. De Reds toonden hun meesterschap in de eerste helft. Alexander-Arnold (14.) trapte verschroeiend in de winkelhaak en Firmino kopte op het halfuur de 0-2 binnen. Na de pauze legde een jeugdig Chelsea compleet zijn wil op aan Liverpool. Met een weergaloze actie, à la Eden Hazard, scoorde Kanté (71.) de aansluitingstreffer. Met nog een kwartier te gaan werd Michy Batshuayi gebracht, maar de verdiende gelijkmaker viel niet meer op Stamford Bridge. De Rode Duivel knikte een goeie kopkans centimeters naast.