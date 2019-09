Toetanchamon-tentoonstelling meest bezochte tentoonstelling ooit in Frankrijk

In Parijs hebben 1,42 miljoen bezoekers de tentoonstelling “Toetanchamon. De schat van de farao” bezocht, zo hebben de organisatoren zondag meegedeeld.

Met 1.423.170 bezoekers op zes maand tijd was de expositie meteen de meest bezochte in de geschiedenis van Frankrijk.

Met meer dan 150 objecten was het ook de grootste tot nu toe buiten Egypte. Zestig stukken waren voor het eerst buiten het Noord-Afrikaanse land te bezichtigen.

De tentoonstelling was de eerste etappe in Europa in het kader van een wereldrondreis die in maart 2019 in Los Angeles was gestart.