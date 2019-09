Ook september mogelijk uitzonderlijk droog: “Het is hopen op natte herfst, natte winter én nat voorjaar”

De zomerdagen zijn sinds zondag écht voorbij. Tijd voor de herfst, en experts hopen dat het héél veel regent. Want zelfs als het deze maand nog elke dag regent, zal het eind september nog altijd twintig dagen minder hebben geregend dan gemiddeld. “We zitten voor het derde jaar op rij in een situatie die zeer uitzonderlijk is. Hopelijk gaat het hierover tijdens de regeringsonderhandelingen.”

Tussen begin januari en eind september regent het in Ukkel gemiddeld 144 dagen. Op dit ogenblik zitten we aan 115. Zelfs als het nog elke dag regent, staan we nog altijd twintig dagen achter. Dat is een achterstand die groter is dan het gemiddelde aantal regendagen in de natste maand.

Kijken we naar de neerslaghoeveelheid, dan staan we er nog minder goed voor. “Er is een gemiddeld neerslagtekort van 300 mm, wat de afgelopen honderd jaar eens om de 20 jaar voorkwam”, zegt Patrick Willems, professor hydrologie aan de KU Leuven. “Vorig jaar was er een tekort van 350 millimeter, wat eens om de 40 à 50 jaar gebeurde. En ook in 2017 was er een situatie die vroeger maar eens om de 20 jaar plaatsvond.”

Er waren in augustus wel enkele lokale buien, maar die volstonden alleen om de planten te bewateren. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij werden het diepere bodemvocht en het grondwater nauwelijks aangevuld. Ook september bleef tot nu toe erg droog. “Het zal wel regenen, de komende week, maar waarschijnlijk niet genoeg om dat nog in te halen”, zegt weerman David Dehenauw.

Achterstand te groot

Nog een geluk dat de herfst begint, dus. Want dan vullen we minder zwembaden en hebben de boeren minder water nodig voor hun gewassen – de oogst is rijp en binnen. “Maar om de tekorten aan te vullen, moeten we hopen op een natte herfst, een natte winter én een nat voorjaar”, zegt Willems. “In het beste geval krijgen we 200 millimeter méér water dan normaal. En anders graag ook een natte zomer.”

De achterstand is zo groot dat we ons er maar beter op voorbereiden dat het watertekort zal blijven bestaan. “We zullen eraan moeten wennen dat die situatie niet meer om de 20 jaar maar eerder om de 4 à 5 jaar zal voorkomen”, zegt Patrick Willems. “Het is de taak van de overheid om ons land hieraan aan te passen. Hopelijk ligt het op tafel tijdens de regeringsonderhandelingen, want als rijk land kan je het niet maken om waterbesparingsmaatregelen op te leggen. We hebben de knowhow in huis voor échte oplossingen.”

Om beter tegen droogteperiodes te kunnen, moeten huishoudens, landbouwers en industriële bedrijven beter hun best doen om water te besparen. Er is ook nood aan minder verharding, zodat het water kan binnendringen in de bodem. “En met regenwaterputten en bekkens moeten we hier en daar meer water bufferen. En inzetten op hergebruik”, zegt Willems.