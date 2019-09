Vorige maand vroegen scholen nog géén reclame te maken voor alcohol, nu elke avond “vette promo’s”

Leuven - Een maand geleden vroegen unief, hogeschool en stadsbestuur in Leuven géén reclame meer te maken voor alcohol. Het heeft niet geholpen, zo blijkt bij de start van het academiejaar.

Ladderzatte studenten. De stad Leuven heeft er de jongste jaren meer last van dan haar lief is. Daarom nam schepen van Studentenzaken Thomas Van Oppens (Groen) deze zomer het initiatief om met de universiteit en de hogeschool UCLL rond de tafel te gaan zitten om een actieplan op te stellen. Er werd beslist in eerste instantie een brief te sturen aan alle fakbars (cafés van faculteitskringen), warenhuizen, nachtwinkels en horecazaken in de stad. Met de oproep geen alcoholische dranken meer te promoten bij de studenten.

Veel indruk heeft de brief niet gemaakt, zo blijkt. Bij de start van het nieuwe academiejaar lokken de fakbars nog altijd studenten met “vette promo’s” voor pintjes en cocktails.

“Dat was inderdaad niet de bedoeling”, zeggen zowel schepen Van Oppens als de woordvoerder van de KU Leuven. “Anderzijds hadden we ook niet verwacht dat het probleem in één maand tijd opgelost zou zijn. Maar iedereen weet nu dat we ermee bezig zijn en dat er verder op gewerkt zal worden.”

Het probleem is volgens de initiatiefnemers groter dan de fakbars alleen. Ook supermarkten en nachtwinkels pikken een graantje mee van de start van het academiejaar en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zo staan in een aantal winkels bier, wijn en sterke dranken in reclame en worden studenten zelfs ‘welkom’ geheten.

Nieuwe gesprekken

Nu ze zien dat de fakbars geen gehoor geven aan de oproep, gaan de verschillende partijen binnenkort weer rond de tafel zitten. Dat zegt Bart Sahuc, stafmedewerker studentenvoorzieningen en communicatie van de hogeschool UCLL. “Tijdens gesprekken met studentenverenigingen hadden we het gevoel dat ze oren hadden naar onze bekommernissen en dat ze inspanningen willen leveren.”

“Dat is nodig. Want goedkoop alcohol aanbieden leidt tot meer drinken. Dat is bewezen. Net zoals we weten dat hardnekkige verslavingen zoals alcoholmisbruik vaak ontstaan in de studententijd”, zegt VAD, het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs.

In de fakbar van de studenten psychologie en industrieel ingenieur kostte een Stella zondag 1 euro en een Desperados 1,50 euro, in de fakbar van farmaceutica staan gin en vodka orange in promotie. Twee drankjes voor 1 euro, 5 voor 2 euro.

“Pintjes drinken, dat hoort toch bij het studentenleven. Als je dat zou verbieden, mogen alle fakbars morgen sluiten”, zegt Thomas Van Laeken van fakbar Recup.

“Er is geen sprake van om die lange traditie te verbieden. We willen wel grenzen stellen”, zegt schepen Van Oppens. Wat die grenzen dan wel zijn, daar is men nog niet helemaal uit.

Alcoholvrij bier

“Ze kunnen ons niet verwijten dat we geen inspanningen doen”, zegt Thomas Van Laeken nog. “We organiseren avonden met alcoholvrij bier of cocktails zonder alcohol. En we promoten ook frisdranken en zorgen dat niet-alcoholische dranken goedkoper zijn dan alcoholische dranken. En er is altijd gratis water.”

Maar ook de winkels zullen dus mee moeten. Want politie en stewards maken zich steeds meer zorgen over de trend van het “indrinken”. Studenten gieten zich op kot eerst vol met sterke dranken en trekken dan pas de stad in. “We moeten die jongeren meer beschermen tegen zichzelf”, zegt de woordvoerder van de KU Leuven.