Gent -

Voor de allereerste keer is in ons land werk van Van Gogh officieel verkocht. Twee bescheiden schilderijtjes werden zondagmiddag in Oostakker, bij Gent, geveild voor 140.000 en 220.000 euro. Lage prijzen, zegt een expert. “Maar de tamtam rond de veiling was bewust stil gehouden.”