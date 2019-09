Herent -

Het bedrijf Bom-be, gespecialiseerd in het opsporen van explosieven, heeft zich in Herent geïnstalleerd. Aan de hand van een nauwgezet historisch archief en hoogtechnologische apparatuur speurt de organisatie naar niet-ontplofte oorlogsmunitie. “Maar we nemen die niet mee naar ons kantoor.”