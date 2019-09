Rousseau geeft opponent tv-debat cadeau

Hannes De Reu zat wel in het debat in De zevende dag Foto: BELGA

Zijn kandidaatstelling voor het SP.A-voorzitterschap en zijn jonge leeftijd waren de aanleiding van het debat, maar zelf daagde Conner Rousseau (26) uiteindelijk niet op in het debat in De zevende dag. Wel aan tafel zaten vier jongeren uit andere partijen én Rousseaus enige tegenstrever bij SP.A, Hannes De Reu (33). Die laatste presenteerde zich vorige maand als kandidaat, maar is voor de buitenwereld onbekend en kon de voorbije weken ook op weinig media-aandacht rekenen.

Nadat Rousseau zich woensdag kandidaat had gesteld, had hij aanvankelijk wel toegezegd voor een tv-debat, maar vrijdag besliste hij uiteindelijk om niet te gaan. “Oververmoeid”, luidde het in zijn entourage. Dat bleek met een korreltje zout te nemen. Rousseau bezocht zondag de SP.A-afdelingen van Borgerhout, Menen en Gent en bevestigt dat hij wel degelijk aan de slag is. Hij wil de komende weken zijn eigen agenda blijven bepalen en niet elke dag in de krant of op televisie komen.