Neymar doet het weer voor PSG: Braziliaanse goal zorgt voor zege tegen Lyon

De Braziliaans vedette hield drie verdedigers aan de praat, kapte zich vrij en vond het verste hoekje om de 0-1 eindstand vast te leggen. Daardoor blijft PSG met 15 punten alleen leider. Lyon (8 ptn) is negende. Rode Duivels Denayer en Meunier maakten de match vol.

Neymar is in the mood. And we like it. Saving PSG with a second winning goal in as many weeks.pic.twitter.com/lyhKK0A11V