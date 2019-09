Kankeronderzoeker Johan Swinnen na bijna 2.000 kilometer lopen aangekomen in Rome

De Leuvense kankeronderzoeker Johan Swinnen, die op 29 augustus met een nieuwe sponsorlooptocht was begonnen om geld in te zamelen voor kankerprojecten, is zondagavond aangekomen op het Sint-Pietersplein in Rome. Hij liep gedurende 25 dagen elke dag gemiddeld ongeveer twee marathons, goed voor bijna 2.000 kilometer. De opbrengst van zijn tocht gaat naar het Leuvens kankerinstituut (LKI), Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.

Het project droeg de naam “Beeldje bij beeldje”. Tegenover elke gelopen kilometer stond een klein beeldje, en elk beeldje droeg een persoonlijke boodschap: voor een patiënt, een dierbare, een zorgverlener. Mensen konden de tocht sponsoren door zo’n beeldje te kopen. Ze staan uitgestald in een etalage op de Bondgenotenlaan in Leuven, en zeven beeldjes reisden met Swinnen mee.

“Na aankomst overheerst vooral een groot gevoel van dankbaarheid voor zoveel betrokkenheid”, zei de kankeronderzoeker zondagavond. “Elke kilometer heb ik mogen lopen voor iemand in het bijzonder, ‘beeldje bij beeldje’. Daardoor heb ik voor heel wat mensen iets kunnen betekenen door een groot symbool van verbondenheid te creëren.”

De zeven beeldjes worden dinsdag, wanneer de onderzoeker terug is in Leuven, bij de andere gezet. Nadien worden ze bezorgd aan de mensen voor wie ze gekocht werden.

Swinnen had zijn looptocht en het einddoel ervan niet op voorhand aangekondigd. “Net zoals kanker zich niet aankondigt en een beetje symbolisch voor de kankerpatiënt die vaak ook niet weet waar zijn tocht uiteindelijk eindigt”, zei Swinnen daarover.

De man liep in de zomer van 2017 al in 33 dagen 2.400 kilometer naar Santiago de Compostela, met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak. Hij kwam daarmee een belofte na die hij deed toen bij zijn jongste zoon een hersentumor was vastgesteld.