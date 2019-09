Ebola nu ook in Tanzania? Land weigert informatie te geven

Op 8 september is een 34-jarige vrouw overleden in Dar es Salaam, een van de grootste steden van Tanzania. Kort voor haar overlijden had ze klachten van hoofdpijn, koorts, uitslag en bloederige diarree. Allemaal symptomen die erg lijken op die van ebola. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd op 10 september op de hoogte gebracht van het overlijden en gisteren meldde de organisatie in een mededeling dat de vrouw uiteindelijk ook positief werd getest op ebola. Anonieme bronnen hebben daarnaast nog melding gemaakt van twee andere mogelijke ebolagevallen in het land. In het ene geval bleek de test negatief, maar over het andere geval is geen informatie bekend.

De WHO heeft de Tanzaniaanse autoriteiten meteen gevraagd om alle klinische gegevens en onderzoeksresultaten van de mogelijke ebolapatiënten te kunnen inkijken. Maar de lokale overheden weigeren die informatie te delen. De Tanzaniaanse regering heeft officieel enkel gemeld dat het “geen bevestigde of vermoedelijke gevallen” van ebola heeft. Volgens critici probeert het land het probleem zo te verdoezelen, omdat Tanzania sterk afhankelijk is van toerisme. Een ebola-uitbraak zou natuurlijk kunnen leiden tot een daling van het aantal bezoekers.

De 34-jarige vrouw in kwestie was voor haar ziekte nog naar Oeganda gereisd, waar intussen ook al verschillende gevallen zijn gesignaleerd, nadat zieke patiënten de grens met Congo waren overgestoken. Door snel in te grijpen, hebben de Oegandese autoriteiten daar kunnen voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidde.

Ruim 2.000 doden

In Congo zijn sinds de ebola-uitbraak ruim een jaar geleden al meer dan 2.000 mensen overleden. Het is de dodelijkste epidemie ooit voor het land. Onder de dodelijke slachtoffers zouden ook veel kinderen zijn. Ondertussen probeert men met een experimenteel vaccin de opmars van het virus te beperken.