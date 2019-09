Benoemingsprocedure Leroy gaat door

Ondanks kritiek van de beleggersvereniging – en dus de aandeelhouders – gaat de benoemingsprocedure van Dominique Leroy bij de Nederlandse telecomoperator KPN gewoon door.

De Nederlandse beleggersvereniging VEB riep KPN vrijdag op de benoeming uit te stellen tot de onderzoeken in België rond waren. Leroy kreeg de gerechtelijke politie over de vloer in een onderzoek naar handel met voorkennis. Eind juli verkocht ze een pakket aandelen van Proximus –waar ze tot vorige week topvrouw was – terwijl ze al in gesprek was met KPN. De VEB wil vermijden dat die perceptie ook aan KPN gaat kleven.

Eind oktober is er een beleggersvergadering bij KPN, maar stemrecht over de aanstelling van Leroy is er niet. De aandeelhouders stellen de raad van bestuur samen, en die beslist over het directiecomité. “We hebben kennisgenomen van de berichtgeving, de benoemingsprocedure loopt gewoon door”, zegt KPN. (kba)