Khattabi zegt politiek vaarwel

Ecolo schuift voormalig voorzitster Zakia Khattabi (foto) naar voren als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Jean-Paul Snappe, die met pensioen gaat bij het Hof, was in het verleden senator en Waals Parlementslid voor Ecolo. De vrijgekomen post komt dus in principe Ecolo toe.

Khattabi (43) raakte voor het eerst verkozen in het Brussels Parlement in 2009. In 2014 verhuisde ze naar de Kamer, maar gaf ze na een jaar haar zetel door omdat ze covoorzitter was geworden van haar partij. Dat maakte van haar de absolute sterkhouder van Ecolo Brussel. Khattabi trok op 26 mei de Kamerlijst, die 11 procent won en de grootste partij van Brussel werd. Samen met haar co-voorzitter Jean-Marc Nollet vatte Khattabi de federale onderhandelingen aan, maar gaf algauw te kennen dat ze genoeg had van de politiek en de aanvallen op sociale media. Als ze straks wordt aangesteld bij het Grondwettelijk Hof, betekent dat het einde van haar politieke loopbaan. (hca)