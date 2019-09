Thomas Cook op rand van faillissement

Pas zondagavond verliet Peter Fankhauser, CEO van Thomas Cook, de crisisvergadering tussen zijn bedrijf en mogelijke kredietverstrekkers. Hij weigerde commentaar te geven op vragen over de toekomst van ’s werelds oudste touroperator. Die hangt aan een zijden draadje nu het bedrijf nog eens 200 miljoen pond - omgerekend 226 miljoen euro - nodig heeft om de hotels voor de komende zomer te reserveren. Hoewel eerder al 1 miljard euro aan vers kapitaal beloofd was door de Chinese aandeelhouder en de banken, heeft Thomas Cook dus nog meer geld nodig om een faillissement te vermijden.

Indien de ultieme poging om geldschieters te vinden mislukt, zal het Britse reisconcern een van de komende dagen het faillissement aanvragen. Het moet dan meteen alle activiteiten stopzetten, vliegtuigen aan de grond houden en reisagentschappen sluiten.

22.000 jobs bedreigd

De jobs van zowat 22.000 medewerkers komen zo op de helling te staan. In ons land zijn er zo’n 600 mensen actief voor de touroperator. Of ook zij hun baan dreigen te verliezen, is niet duidelijk. “We kunnen daar nog geen uitspraken over doen”, zegt woordvoerster Leen Segers. “Het is aan de hoofdzetel om te communiceren over de onderhandelingen. Voorlopig blijven onze mensen in de Thomas Cook Travel Shops, Neckermann vakantiewinkels en het hoofdkantoor in Zwijnaarde gewoon aan de slag.”

Momenteel zijn er zo’n 600.000 toeristen op reis met Thomas Cook, onder hen 10.000 Belgen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken. “Voor al onze klanten die momenteel op reis zijn, verloopt alles zoals normaal”, zegt Segers. “Ze kunnen rekenen op alle diensten die ze geboekt hebben en op iedere vakantiebestemming zijn er reisleiders die vragen kunnen beantwoorden.”

Repatriëren

Ook indien het eerstdaags tot een faillissement komt, kan de reis verdergezet worden. “In ons land is het wettelijk verplicht voor een touroperator om zich aan te sluiten bij een waarborgfonds of verzekeringsmaatschappij”, zegt Simon November, woordvoerder van Test-Aankoop. “Zowel Thomas Cook België als TUI zijn aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Dat komt tussen om de betrokken hoteluitbater of luchtvaartmaatschappij te betalen. Zo is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie of van een terugbetaling.”

In het slechtste geval worden toeristen gerepatrieerd. “Eventueel met een verlengd verblijf als je niet onmiddellijk kunt worden teruggebracht. Het Garantiefonds neemt ook de communicatiekosten ten laste die je hebt moeten maken om het vanuit het buitenland te bereiken.” Circa 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. Indien zij gerepatrieerd moeten worden, zou dat de grootste repatriëringsoperatie zijn in het land sinds de Tweede Wereldoorlog. De Britse luchtvaartautoriteit (CAA) heeft al een noodplan klaar: “Operation Matterhorn”, verwijzend naar een Amerikaans bombardement op Japanse strijdkrachten.