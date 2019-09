Charles Michel ontmoet maandag Boris Johnson

Premier Charles Michel heeft maandag in New York een onderhoud met zijn Britse ambtsgenoot Boris Johnson, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN. Dat is zondagavond vernomen.

De ontmoeting is op het laatste ogenblik bevestigd. Er volgt geen publieke toelichting van Michel en Johnson. De ontmoeting is gepland om 10.45 uur Amerikaanse tijd (16.45 uur Belgische tijd).

De Europese en Britse onderhandelaars bestuderen in Brussel momenteel Britse documenten over de ‘backstop’, die erop gericht is controles op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek te vermijden. Johnson houdt vol dat de Brexit op 31 oktober hoe dan ook zal plaatsvinden.

Premier Michel wordt op 1 december de nieuwe voorzitter van de Europese Raad.