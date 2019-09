KU Leuven wil studiekeuze koppelen aan rapport middelbaar

De KU Leuven wil dat de studiekeuze gekoppeld wordt aan de ­resultaten in het ­secundair. “Zo kun je een duidelijker signaal geven over slaagkansen”, zegt rector Luc Sels.

Jongeren doen te lang over hun studies. Daarom wil Sels ­verplichte ijkingsproeven combineren met andere voorspellers, zoals studieresultaten in het ­secundair. “Als dat niet voldoende is voor een universitaire opleiding, dan moeten we dat signaal durven te geven.”

Maar ook een verplichte ­ijkingsproef is cruciaal. “Studenten die daar een onvoldoende halen, moeten de juiste conclusies trekken: dat ze héél hard zullen moeten werken of zich misschien beter oriënteren naar een andere richting.” De rector ­benadrukt dat de open studiekeuze blijft ­bestaan.