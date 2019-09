Thomas Cook is failliet: alle reizen geannuleerd, Britse overheid start repatriëring

Thomas Cook moet met onmiddellijke ingang de activiteiten stoppen, de reisagentschappen sluiten en alle vliegtuigen aan de grond houden. De oudste touroperator ter wereld is er vannacht niet in geslaagd om 200 miljoen pond (omgerekend 226 miljoen euro) te vinden en moet een faillissement aanvragen.

Het Britse reisconcern Thomas Cook heeft met onmiddellijke ingang zijn activiteiten stopgezet, meldde de Britse burgerluchtvaartautoriteit CAA maandagochtend vroeg op Twitter. “Alle boekingen bij Thomas Cook, waaronder vluchten en vakanties, zijn nu geannuleerd”, klinkt het. Het 178 jaar oude Thomas Cook telt wereldwijd 22.000 medewerkers.

Hoewel Thomas Cook vorige maand al 1 miljard euro aan vers kapitaal beloofd was door de Chinese aandeelhouder en de banken, had de touroperator nog eens 226 miljoen euro nodig om de winter door te komen. Want nu moet het de hotels reserveren voor de zomervakantie. Zondagvoormiddag hield de top van het bedrijf nog een ultiem overleg met de grootste aandeelhouders en de kredietverstrekkers, om een nieuwe lening voor een reddingsplan los te weken, maar dat mislukte.

LEES OOK. Thomas Cook België: “Doen ons best om dit zo goed mogelijk op te vangen”

In een persbericht stelt Thomas Cook dat het crisisoverleg van zondag geen akkoord heeft opgeleverd. Volgens Peter Fankhauser, CEO van de reisgroep, was dat nochtans bijna het geval, maar bleek een bijkomend verzoek tijdens de laatste dagen van de onderhandelingen onoverkomelijk. In het persbericht drukt de CEO nog zijn diepe spijt uit en verontschuldigt hij zich “bij onze miljoenen klanten, duizenden werknemers, leveranciers en partners”.

600 medewerkers in België

Thomas Cook België bekijkt momenteel welke opties er zijn om de impact van het faillissement van het Britse moederbedrijf te beperken voor de klanten en medewerkers. “Directie en medewerkers van Thomas Cook België betreuren dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd”, reageert de Belgische organisatie maandagochtend.

OPROEP. Bent u getroffen door het faillissement van Thomas Cook? Laat het ons weten!

“We begrijpen dat dit heel wat vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te vangen”, aldus Thomas Cook België. In België werken 600 mensen bij Thomas Cook. “We doen er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijden en staan in contact met de sociale partners”, klinkt het nog.

Het bedrijf is al veertig jaar actief in ons land. Jaarlijks gaan 700.000 Belgen op vakantie met Thomas Cook en Neckermann. Momenteel zijn zo ongeveer 10.000 mensen op reis.

LEES OOK. Thomas Cook zet activiteiten onmiddellijk stop. Wat als je een reis geboekt hebt met de touroperator?

Ongeveer 150.000 Britten genieten momenteel van een vakantie die ze bij het concern boekten. De Britse overheid en de luchtvaartautoriteit CAA hebben tientallen chartervliegtuigen gehuurd om de klanten van de Britse reisgroep Thomas Cook terug naar Groot-Brittannië te vliegen. Het gaat om de grootste repatriëring in vredestijd.

“Alle klanten die momenteel in het buitenland zijn met Thomas Cook en geboekt hebben om terug naar het Verenigd Koninkrijk te keren in de komende twee weken, zullen naar huis worden gebracht zo dicht mogelijk bij hun geboekte datum van terugkeer”, klinkt het. “De vluchten starten vanaf vandaag 23 september.”

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x — Thomas Cook (@ThomasCookUK) September 23, 2019

Wereldwijd zouden zowat 600.000 toeristen gerepatrieerd moeten worden. Daarvoor zijn zondag al lege vliegtuigen vertrokken, volgens de BBC. Onder hen zijn ook 10.000 Belgen. In België heeft Thomas Cook geen eigen luchtvaartmaatschappij meer. Die werd in 2017 grotendeels overgenomen door Brussels Airlines. De luchtvaartmaatschappij vervoert sindsdien zowat 80 procent van de mensen die bij Thomas Cook een vliegvakantie boeken.