Tweede ebolavaccin ingevoerd in Congo

De Congolese autoriteiten gaan een tweede ebolavaccin invoeren vanaf medio oktober. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag laten weten. Het voorbije weekend raakte bekend dat Congo een nieuw ebolavaccin zou gaan gebruiken, afkomstig van het Belgische Janssen Pharmaceutica, dochter van Johnson & Johnson.

Het land maakt nu al gebruik van een ebolavaccin van Merck. Dat werd sinds augustus 2018 toegediend aan iets meer dan 220.000 mensen. Het vaccin van Janssen zou vooral gebruikt worden bij handelaars die regelmatig de grens met Rwanda oversteken en ook bij de gemeenschappen uit de provincies naast het epicentrum van de ebola-uitbraak.

Ebola kostte in het oosten van Congo al aan 2.111 mensen het leven, en nog eens ruim 3.000 mensen raakten de afgelopen veertien maanden besmet. De WHO riep in juli de noodsituatie uit. De uitbraak is de ergste sinds die van enkele jaren geleden in West-Afrika, waarbij meer dan 11.000 mensen om het leven kwamen.