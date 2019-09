Antwerp-uitblinker Wesley Hoedt maakt kennis met de Bosuil: “Hier kunnen veel Engelse clubs nog wat van leren”

Wesley Hoedt (25) was één van de uitblinkers in de 3-1 zege van Antwerp tegen Cercle. De Nederlander verloor achterin geen enkel duel en genoot zichtbaar van zijn eerste kennismaking met de Bosuil. De aanhang scandeerde meermaals zijn naam, zoals dat in de Premier League met de Duitser Robert Huth gebeurt.

“De fans waren ronduit geweldig, alle credits voor hen. Ik hoorde van ploegmaats dat dit nog een mindere wedstrijd was qua beleving. Dat belooft.”

Ook over de staat van de grasmat was Hoedt zéér te spreken. “Hier ligt een veld waar veel Premier League-clubs nog wat van kunnen leren. Het beviel me uitstekend.”