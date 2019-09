Spelersmakelaar Christophe Henrotay vrijgelaten op borg

Spelersmakelaar Christophe Henrotay is door het hof van beroep in Monaco vrijgelaten na betaling van een borgsom van 250.000 euro. Dat melden La Dernière Heure en De Morgen en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de spelersmakelaar.

Het Monegaskische gerecht moet zich wel nog uitspreken over de vraag van het Belgische gerecht om Henrotay aan ons land uit te leveren, maar die beslissing kan nog weken op zich laten wachten.

Henrotay werd op 10 september in Monaco opgepakt op vraag van het Belgische gerecht. Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enkele maanden een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

In dat onderzoek vonden op 10 en 11 september vier huiszoekingen plaats in Monaco, twee in België en één in Londen. Daarbij werden in Monaco spelersmakelaar Christophe Henrotay en in Luik zijn rechterhand Christophe Cheniaux opgepakt.

Uitlevering gevraagd

Cheniaux werd onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming, terwijl Henrotay op basis van een internationaal aanhoudingsbevel in een Monegaskische cel vloog. Het gerecht nam ook 3 luxewagens, 7 miljoen euro, een boot en 2 appartementen in beslag.

Het Belgische gerecht vraagt de uitlevering van de spelersmakelaar, maar de beslissing daarover kan nog enkele weken duren. In afwachting daarvan is het hof van beroep van Monaco ingegaan op de vraag van Henrotay’s advocaten om de man op borg vrij te laten. Als hij wordt uitgeleverd, zal hij wel opnieuw van zijn vrijheid worden beroofd.