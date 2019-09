De wedstrijd tussen Zulte Waregem en AA Gent (2-2) bleef voor de Gentse verdediger Igor Plastun niet zonder gevolgen. De 29-jarige Oekraïense verdediger moest aan de rust geblesseerd het veld verlaten na een kopduel.

Igor Plastun liep hierbij een ernstige neusbreuk op waarbij er sprake is van meerdere fragmenten die ook deels verplaatst zijn. Donderdag gebeurt een nieuwe evaluatie in het Gentse UZ en dan zal ook moeten blijken of een operatie al dan niet noodzakelijk is.