Vrouw denkt dat ze drone even mag testen, maar filmt het mooiste moment van haar leven

Een Amerikaanse vrouw speelde in een natuurdomein in Alabama even met de drone van haar vriend, maar besefte niet dat ze een hartverwarmend tafereel filmde: haar eigen huwelijksaanzoek. “De camera zoomde automatisch in op mezelf”, klinkt het bij de man die alles op poten zette. “Zo zag ze op de afstandsbediening van de drone wat ik aan het doen was.” De toekomstige echtgenoot wilde zijn aanzoek filmen omdat de zus van zijn geliefde als soldaat in Japan is gestationeerd. “Ik wilde iets dat ze met haar zus kon delen”, klinkt het nog.