“Als Thomas Cook België beslist om boeken neer te leggen, is er voldoende geld om reizigers te vergoeden”

Er zijn voldoende middelen beschikbaar binnen het Garantiefonds Reizen om er voor te zorgen dat reizigers zullen vergoed worden indien touroperator Thomas Cook ook in België beslist om de activiteiten te staken. Dat zegt algemeen directeur Mark De Vriendt.

Het Garantiefonds garandeert dat iedereen verzekerd is van zijn geboekte vakantie of van een terugbetaling in het geval van een faillissement. Het fonds komt enkel in actie als Thomas Cook zou beslissen om ook in ons land een faillissement aan te vragen. Dat is voorlopig niet het geval. De touroperator liet maandag weten dat de activiteiten in ons land voorlopig voortgaan zoals gepland. “Maandagochtend zijn de twee geplande vluchten vertrokken”, zegt woordvoerster Leen Segers. “Op korte termijn verandert er voor de reizigers niets. Nieuwe klanten aanvaarden we voorlopig niet, uit voorzorg. Het is niet mogelijk om via onze website nog een vakantie te boeken.”

Binnen het Garantiefonds is wel al een actiegroep opgericht. Er zijn voldoende middelen om betaalde voorschotten terug te betalen. En er zijn contacten om eventueel gestrande reizigers terug te vliegen.

Op vakantie met een pakketreis van #ThomasCook en het hotel ter plaatse vraagt om te betalen ? Doe dit dan vooral niet en neem contact op met @ThomasCookBE en eventueel met het #Garantiefonds reizen. Uw reis is sowieso gedekt. Meer weten ? Bel @Testaankoop via 02 542 34 34 pic.twitter.com/espsdCk6DC — Simon November (@SNovember_TA) September 23, 2019

“Dit is een drama voor de sector en voor de Belgische reisindustrie. Dit is nooit gezien”, aldus De Vriendt over de omvang van het omvallen van de Thomas Cook-groep.

