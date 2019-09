Dit vonden de ‘stars’ van hun eigen prestatie op de dansvloer: “Ik kan het woord ‘body roll’ niet meer horen”

Zondag ging het nieuwste seizoen van ‘Dancing with the Stars’ in première op VIER. Onder andere Ianthe Tavernier, Julie Vermeire en Ann Pira zetten voor het kritische oog van de juryleden hun beste beentje voor op de dansvloer. De eerste punten voor hun wekenlange inspanningen in de repetitieruimtes zijn intussen bekend, maar wat vonden de ‘stars’ zelf van hun prestatie? Het Nieuwsblad zocht het vlak na de aflevering uit.