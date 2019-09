Ook de cijfers bewijzen: het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge was nooit zo groot

Lang, lang geleden in de tijd dat de dieren nog spraken, waren er jaren waarin de ene een titel mocht vieren terwijl de ander in tweede klasse aan het sukkelen was. Ja, Club Brugge en Anderlecht hebben in het verleden best grote verschillen gekend, maar wie in moderne voetbaltijden zegt dat de verschillen tussen beide ploegen nooit groter zijn heeft wel degelijk gelijk. Dat zeggen de cijfers toch.