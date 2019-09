Een nieuwe Vlaamse regering is er nog niet, maar het zittingsjaar in het Vlaams Parlement gaat maandag wel van start. Met ancien Filip Dewinter (Vlaams Belang) tijdelijk als voorzitter.

De start van het zittingsjaar in het Vlaams Parlement gaat traditioneel gepaard met de Septemberverklaring. Maar maandag zal die bij gebrek aan een regering niet gegeven worden. Formateur Jan Jambon (N-VA) is er nog niet in geslaagd om een nieuwe regering te vormen, en hoopt op witte rook in de loop van de week.

LEES OOK. “Nog minstens een paar dagen nodig” voor nieuwe Vlaamse regering: schrik voor nieuw kibbelkabinet is groot

De zitting van maandag is er dan ook een in mineur. “Er is al zo vaak weinig te beleven in dat parlement, en vandaag is het nog erger”, zegt politicoloog Dave Sinardet (VUB). Het wordt een korte zitting, waarin formaliteiten zoals de verkiezing van de voorzitter worden afgehandeld. Tot de voorzitter verkozen is - wellicht wordt dat opnieuw N-VA’er Wilfried Vandaele - is het Filip Dewinter (Vlaams Belang) die als langst zittend parlementslid op de voorzittersstoel mag plaatsnemen.

Tijdelijke voorzitter

Wilfried Vandaele werd op 13 juli tijdens een uitzonderlijke zitting al tot tijdelijke voorzitter van het Vlaams Parlement gestemd. Hij volgde toen als enige kandidaat zijn partijgenoot Kris Van Dijck op na de heisa in de escorte-affaire. Ook toen was Dewinter waarnemend parlementsvoorzitter. Nu het nieuwe parlementaire jaar aanvang neemt, moet die tijdelijke voorzitter een definitieve worden tijdens een stemming.

Al zou het ditmaal ook een tijdelijke functie kunnen blijken. “Wilfried Vandaele zal wellicht opnieuw voorzitter worden”, zegt Sinardet. “Maar de vraag is of hij dat blijft. De functie van parlementsvoorzitter is een van de functies die op tafel ligt tijdens de regeringsonderhandelingen. De kans lijkt groot dat het Vandaele ook wordt in de nieuwe regering, maar daar moet dus nog over gesproken worden.”

