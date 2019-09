Jaar cel voor trucker die Kelly Dufoort (18) doodreed

Gent / Sint-Niklaas - De Nederlandse trucker die in 2017 Kelly Dufoort (18) uit Sint-Niklaas samen met haar rijinstructeur doodreed op de E34 in Melsele is veroordeeld tot een jaar cel en twee jaar rijverbod. De vrachtwagenchauffeur stuurde zijn kat naar het proces.

Van de auto van de jonge studente Kelly Dufoort schoot op 22 november van 2017 bijna niets meer over. Haar wagen werd in de file op de E34 in Melsele verpletterd door de truck van de Nederlander Cornelis V.C. die er aan volle snelheid achteraan op was ingereden. Kelly Dufoort was op slag dood. Ook haar 51-jarige rijinstructeur en vriend van haar moeder Danny Schuttyzer uit Gent die naast haar zat overleefde de klap niet.

“De vrachtwagenchauffeur had de file te laat gezien”, maakte openbaar aanklager Karen Clippeleyr de omstandigheden van het ongeval duidelijk tijdens het proces van de trucker in de politierechtbank van Sint-Niklaas. “Bizar, want de file stond er als gevolg van een vrachtwagen die een lading siliconen had verloren en was al heel de dag in het nieuws. In zijn eerste verhoor beweerde Cornelis V.C. ook dat de aanrijding het gevolg was van een manoeuvre van de andere auto, maar dat werd door de verkeersdeskundige formeel tegengesproken. Alle wagens in de file stonden op één lijn.”

Gepaste straf

De vrachtwagenchauffeur stuurde zijn kat naar het proces en werd maandag bij verstek veroordeeld tot een jaar cel, twee jaar rijverbod en een totale boete van 5.800 euro. Met die straf volgde politierechter Chris De Roy volledig de strafvordering van het parket.

Karine Van Meirvenne, de advocaat van de moeder van Kelly Dufoort, is tevreden met de veroordeling van de trucker. “De straf is gepast, maar het leed dat de familie van Kelly werd aangedaan is immens veel groter. De chauffeur zal uiteindelijk zijn vrijheid terugkrijgen, maar de nabestaanden van Kelly krijgen haar nooit meer terug. En zij zijn onschuldig in het hele verhaal. Het feit dat de trucker nooit is komen opdagen tijdens het proces getuigt van een grote minachting.”