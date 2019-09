‘Racistische’ tweet van Bernardo Silva aan het adres van ploegmaat bij Manchester City zorgt voor ophef: “Je mag niet eens meer lachen”

Hij scoorde een hattrick in de 8-0-pandoering die Manchester City uitdeelde aan Watford, maar Bernardo Silva is verre van gelukkig. Hij heeft namelijk een onderzoek voor racisme aan zijn been.

De Portugese international mispakte zich op Twitter. Silva vergeleek ploegmaat Benjamin Mendy namelijk met een personage op de verpakking van Conguito, een snoepjesmerk afkomstig van het Iberische schiereiland. De tweet werd zondagmiddag geplaatst, maar nog geen uur later verwijderd.

Bernardo Silva has fully fucked it hasn’t he?????????? pic.twitter.com/Dowf1r0Gcm — reece. (@ReeceCoopxr_) September 22, 2019

De Franse verdediger vond het best grappig en reageerde:

Mendy clearly found it funny and took no offence. https://t.co/acMcIA6jSw pic.twitter.com/BHduTQGuSF — YourMCFC (@YourMCFC) September 22, 2019

Maar volgens de Engelse voetbalbond maakte Silva zich mogelijk schuldig aan racisme. De FA stelde dan ook een officieel onderzoek in naar de tweet van de Portugese spelmaker. Volgens de BBC zal de voetbalbond zowel de tweet als de context waarin die geplaatst werd bekijken alvorens actie te ondernemen.

Silva en Mendy speelden ook al samen bij AS Monaco alvorens ze samen naar Man City verhuisden in 2017. De Portugees was dan ook ‘not amused’ met het onderzoek en tweette: “Je mag niet eens meer lachen met een vriend vandaag de dag… Echt.”

Can’t even joke with a friend these days... You guys... ??????? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

Wie overigens de hattrick van Silva tegen Watford gemist had, zoek niet verder: