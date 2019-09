De 96-jarige nazi die zijn slachtoffers de schuld gaf na bloedbad in Frans dorpje, is niet meer

Karl Münter is overleden. De 96-jarige voormalige SS’er hing een rechtszaak boven het hoofd voor het minimaliseren van een bloedbad in 1944 en als ontkenner van de Holocaust.

21 was Münter toen hij lid werd van de jongerendivisie van de SS, de Duitse paramilitaire organisatie binnen de nazipartij van Adolf Hitler. Toen hij op 1 april 1944 samen met 49 andere soldaten de trein nam, werd het gezelschap opgeschrikt door een explosie. De trein ontspoorde, maar er vielen geen gewonden. Franse verzetslieden, een verzamelnaam voor alle personen en groepen die weerstand boden aan de Duitse bezetting, werd verantwoordelijk gehouden voor de aanslag.

Münter en zijn kameraden namen wraak en richtten een bloedbad aan in Ascq, een kleine gemeente in het Franse Noorderdepartement. 86 jongens en mannen werden nietsvermoedend naar de spoorweg gesleept en werden in koelen bloede doodgeschoten. Het jongste slachtoffer was amper 15.

Verzoening

In 1949 werd Münter door een Franse militaire rechtbank ter dood veroordeeld voor zijn deelname aan het bloedbad maar hij wist aan de doodstraf te ontsnappen dankzij een Frans-Duits verzoeningsakkoord in 1955. Nadien probeerde het Duitse gerecht Munter nog aan de schandpaal te nagelen maar door zijn eerdere veroordeling in Frankrijk was dit niet mogelijk: Munter kan geen tweemaal veroordeeld worden voor hetzelfde feit.

Wel heeft het parket hem in juli 2019 in staat van beschuldiging gesteld met het oog op een proces wegens aanzetten tot rassenhaat en het aantasten van de nagedachtenis aan de slachtoffers. In een interview met de Duitse publieke televisiezender ARD had de vroegere nazi de Holocaust geminimaliseerd en gezegd dat de slachtoffers van het bloedbad in Ascq zelf schuld hadden aan hun dood. “Ik heb geen spijt van wat er gebeurd is”, zei Münter. “Waarom zou ik?”

LEES OOK. 96-jarige oud-nazi aangeklaagd voor aanzetten tot haat

“Ik kan bevestigen dat hij is overleden”, zei woordvoerster Christina Pannek van het parket van Hildesheim in het Duitse Nedersaksen. Volgens haar stierf de man een natuurlijke dood. De tegen Münter ingezette procedure dooft daarmee uit. “Met zijn dood ontsnapt deze SS’er aan de menselijke vervolging”, zegt Alexandre Delezenne, kleinzoon van een van de slachtoffers. “Ik hoop dat hij niet ontsnapt aan de goddelijke vervolging. De slachtoffers van Ascq zullen voor altijd in onze harten verder leven.”