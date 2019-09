Twee Vlamingen zitten vast in Tunesië door faillissement van Thomas Cook: “Hotel vroeg ons om meteen 3.300 euro te betalen”

Het faillissement van reisorganisator Thomas Cook zorgt wereldwijd voor zenuwachtigheid: een Tunesische hoteleigenaar wilde zondag een aantal Britse toeristen niet naar huis laten vertrekken, tenzij ze hun reis zelf ter plaatse (opnieuw) betaalden. Ook twee Vlamingen logeren in dat hotel, en werden door de eigenaar onder druk gezet. “Maar we zijn niet van plan om te betalen”, zegt Brent Van Eccelpoel.

De 23-jarige uit Heist-op-den-Berg is samen met Lander Nuyts (33) uit Hasselt op vakantie in het hotel ‘Les Orangers’ in Hammamet, nabij Tunis. “Zaterdag stak er een briefje onder onze kamerdeur, dat ...