Ontploft springtuig in Berchem was wel degelijk granaat

Berchem - Het springtuig dat zaterdagochtend ontplofte tegen de gevel van een huis in de Deken de Winterstraat in Berchem, was wel degelijk een granaat. Dat zegt het parket van Antwerpen.

De politie was zaterdagochtend gebeld voor een mogelijke inbraak in de bewuste woning. Het glas in de voordeur was namelijk verbrijzeld. De inspecteurs die ter plaatse kwamen, hadden al snel door dat het om een ontploffing moest gaan.

Wat er precies ontplofte, was toen nog niet helemaal duidelijk. De federale gerechtelijke politie en het lab kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek. Intussen blijkt dat het wel degelijk om een granaat ging. Het parket onderzoekt de zaak.