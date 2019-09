“Personeel Thomas Cook is ongerust maar er is nog hoop”

Op het hoofdkantoor van touroperator Thomas Cook in Zwijnaarde bij Gent heerst er maandag ongerustheid, maar er wordt toch ook gehoopt op een snelle oplossing.

Els De Coster van de liberale vakbond beschrijft de sfeer die er hangt: “Er hangt hier een rare sfeer. Vanzelfsprekend is er ongerustheid, verslagenheid zelfs, maar er is toch ook hoop. De directie heeft op een eerste ondernemingsraad de boodschap gegeven dat er verschillende pistes op tafel liggen en er gezocht wordt naar een oplossing. Op een tweede ondernemingsraad hopen we eventueel al een oplossing te horen, of minstens toch meer nieuws.” Die bijkomende ondernemingsraad vindt om 15.00 uur plaats. Daarna volgt er een infomoment voor het voltallige aanwezige personeel.

LEES OOK. Thomas Cook België blijft operationeel: “Maar nemen voorlopig geen nieuwe klanten aan”

Patrick Van Holderbeke, ACV: “We hopen er antwoorden te krijgen. We kunnen niet blijven wachten. Het personeel zit te wachten op duidelijke scenario’s.”

“Om die scenario’s uit te werken, gebruiken we vandaag elk uur”, stelt Els De Coster zich contructief op. “Thomas Cook België is rendabel. Hier zijn er geen problemen. Er zijn nog andere takken binnen de internationale groep die goed draaien, ook zijn er boekingsplatformen waar er nooit problemen mee zijn geweest dus we bekijken of er mogelijkheden zijn om de goed draaiende gedeelten te laten samenwerken.”

LEES OOK. Thomas Cook is failliet: alle reizen geannuleerd, Britse overheid start repatriëring

Al zijn de vakbonden niet blind voor de mogelijk negatieve consequenties van het nieuws uit Londen. “In een internationale groep is alles verweven met elkaar. We weten dat er koppelingen zijn met Thomas Cook Groot-Brittannië. We willen vandaag weten wat de impact is van het faillissement van de Britse tak op de Belgische tak”, aldus De Coster.

BBTK-secretaris Katrien Degryse: “Ik hoop dat er een manier gevonden wordt om verder te gaan, maar ik vrees wel dat het moeilijk wordt. Er zijn nauwe banden met het Verenigd Koninkrijk.”