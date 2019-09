Had u het dit weekend gemerkt? Eupen is in de voetsporen getreden van AS Roma en FC Barcelona

Het gaat niet zo goed met KAS Eupen. De club uit Duitstalig België bengelt na een 3-0-nederlaag tegen Standard onderaan de Jupiler Pro League met amper drie punten uit acht wedstrijden. Gelukkig gaat het op extrasportief vlak iets beter voor de Panda’s.

Aan de Kehrweg spelen ze sinds dit weekend namelijk met een nieuwe hoofdsponsor op de truitjes. En dat is geen kleintje: Qatar Airways. De Belgische eersteklasser komt daarmee in een prestigieus lijstje van clubs met de gerenommeerde vliegtuigmaatschappij als shirtsponsor: AS Roma, Boca Juniors en Al Sadd. Tussen 2013 en 2017 sponsorde het ook FC Barcelona.

“De Aspire Academy blijft wel de hoofdsponsor van Eupen”, klinkt het op de website van de Panda’s. “Maar we zijn verheugd om ons partnerschap met een van de meest prestigieuze en geprezen vliegtuigmaatschappijen ter wereld aan te kondigen. Het is een incentive en toewijding om op het hoogste niveau in België te blijven.”