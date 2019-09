Nathan Duponcheel (20) over moord Moeskroense burgemeester: “Mijn daad heeft tot niets gediend”

Voor het hof van assisen van Henegouwen zijn maandag de debatten geopend naar de moord op Alfred Gadenne. Nathan Duponcheel (20) staat terecht voor moord op de burgemeester van Moeskroen, op 11 september 2017 in deelgemeente Lowingen. Bij het verhoor door de assisenvoorzitter betreurde de jonge beklaagde zijn daad, die “tot niets heeft gediend”. Hij bood excuses aan de familie van Alfred Gadenne aan. “Alle dagen sinds de feiten betreur ik. Ik zou de zaken willen veranderen, maar dat is onmogelijk.”

Er hing muziek in de lucht in de zittingzaal, van “La Fouine”. Dat lied beluisterde Nathan net voor hij Alfred Gadenne neerstak toen die - zoals elke avond - het kerkhof van Lowingen ging afsluiten. Dat lied deed Nathan aan zijn vader denken, zo bevestigde hij het hof.

“Het is als een negatieve spiraal die me aan mijn vader doet denken”, zei de beschuldigde. Olivier Duponceel stapte in februari 2015 uit het leven, enkele maanden nadat hij zijn baan verloor bij de stad Moeskroen. Nathan vond dat Alfred Gadenne hiervoor verantwoordelijk was, en wilde zijn vader wreken.

Foto: BELGA

“Thuis sprak vader vaak over zijn problemen. Hij leed er sterk onder. Als hij thuiskwam van het werken, na te zijn uitgescholden door zijn chef, was hij gestresseerd.” Nathan was 15 jaar toen hij zijn vader verhangen ontdekte.

Olivier Duponcheel was als oud-werknemer van Belgacom getransfereerd naar de FOD Binnenlandse Zaken, en vanaf 2004 gedetacheerd naar de stad Moeskroen vanwege zijn kennis voor het invoeren van de elektronische identiteitskaart. Tien jaar later maakte de stad een einde aan die samenwerking. “Ik weet dat hij heeft gevochten voor zijn baan, met zijn vakbond”, legde de beklaagde uit. “Voor mij heeft mijn vader zelfmoord gepleegd als gevolg van zijn werk. Diegene die kon helpen om zijn baan te behouden en die de finale beslissing nam, was de burgemeester”, benadrukte hij.

Gebrokend room

“Was Alfred Gadenne God de Vader in Moeskroen? “, vroeg de voorzitter. “Ja, misschien wel...”, antwoordde Nathan. “Voor mij was het niet het diensthoofd die over zijn lot besliste. Het was de burgemeester! “

De ochtend van de feiten had hij de balans van zijn leven opgemaakt: hij dacht aan zijn overleden vader, zijn gebroken droom om in het leger te treden en aan zijn sentimentele mislukking. Hij was vastbesloten zijn vader te wreken, een idee dat al enige tijd door zijn hoofd speelde. “In mijn leven was er niets. Het beste wat ik kon doen, was gerechtigheid schenken aan mijn vader. Iedereen was hem vergeten en was overgegaan naar andere zaken. Ik wilde me wreken en de verantwoordelijke was Alfred Gadenne.”

Psychiater

“Toen hij grijnsde, liet dat nog een kabel knappen. Ik stak en ik zag overal bloed. Het het was te laat, ik kon niets meer doen”, zei hij huilend in de beklaagdenbank.

Maandag hoort het hof nog onderzoeksrechter Véronique Laloux en de speurders. Het college wetsartsen wordt vanaf 17.30 uur gehoord.

Dinsdag komen de psychiater en de psycholoog aan het woord die Nathan Duponcheel geestelijk onderzochten. Hij geldt als verantwoordelijk voor zijn daden. Ook de moeder en de broers van de beklaagde, net als de weduwe van het slachtoffer worden gehoord. Dinsdagnamiddag worden de huidige burgemeester van Moeskroen, Brigitte Aubert, en de oud-medewerkers van Alfred Gadenne verwacht. Verkozenen uit de Henegouwse stad en een vakbondsvertegenwoordiger sluiten woensdagnamiddag het getuigenverhoor.