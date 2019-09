Vadis Odjidja riskeert geschorst te zijn tot en met topper tegen Club Brugge na rode kaart

Vadis Odjidja zal zich dinsdagnamiddag vergezeld van een advocaat en clubvertegenwoordiger verdedigen voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) om een schorsing van drie speeldagen te vermijden. Dat bevestigden de Buffalo’s dinsdag.

De aanvoerder van AA Gent werd zondag op het veld van Zulte Waregem (2-2) rechtstreeks uitgesloten, nadat hij de op de grasmat gevelde Cyle Larin aantrapte. Voor die “brutale fout waarmee Odjidja de fysieke integriteit van zijn tegenstander in gevaar bracht” eist bondsprocureur Kris Wagner drie speeldagen schorsing en 3.000 euro. De bekermatch tegen Aalst van woensdag en de competitieduels tegen KV Kortrijk en Club Brugge dreigden aan hem voorbij te gaan.

Maar AA Gent trekt in het verweer en zal het voorstel tot minnelijke schikking dinsdag voor de Geschillencommissie aanvechten. Een eventuele schorsing gaat pas donderdag in, waardoor Odjidja nu al zeker speelgerechtigd is voor de confrontatie met Aalst in de zestiende finales van de Croky Cup. Het risico op een schorsing in de Slag om Vlaanderen wordt zo eveneens wat groter.

Behalve een schorsing vordert Wagner ook een boete van 3.000 euro.

Foto: BELGA

Bondsparket vraagt drie matchen schorsing voor Amat

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor Jordi Amat. De Spaanse verdediger van Eupen kreeg zondag meteen rood op bezoek bij Standard.

De Panda’s moesten op Sclessin de kelk tot op de bodem ledigen. Bij een 3-0 stand werd de rode lantaarn in minuut 83 nog gereduceerd tot tien spelers. Amat ging vol door in een duel en plantte zijn studs op de enkel van de Franse vleugelverdediger Gavory, die geblesseerd naar de kant moest. Scheidsrechter Wesley Alen gaf hem eerst een tweede gele kaart, maar kwam op zijn beslissing terug en deelde alsnog rechtstreeks rood uit.

Tenzij Eupen het strafvorstel weigert, is Amat geschorst voor de bekermatch in Kapellen (25/09), de kelderkraker tegen Cercle Brugge (28/09) en de thuismatch tegen KV Mechelen (05/10).