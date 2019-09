Oostenrijks koppel bestelt kleren en ontvangt lading drugs

Twee Oostenrijkse online shoppers die twee jurken bestelden, hebben 24.800 ecstasypillen, goed voor zo’n 500.000 euro, ontvangen. Dat meldt de politie van Linz maandag.

Het koppel nam twee pakketjes in ontvangst. De ene doos bevatte de kledingstukken die ze in Nederland besteld hadden, de andere doos bleek opvallend zwaar. Toen het tweetal de doos opende, ontdekten ze doorzichtige zakjes met kleurrijke stoffen in. De vrouw dacht dat het decoratieve stenen waren, maar haar echtgenoot vertrouwde het zaakje niet. Hij besliste de doos terug te brengen naar het postkantoor, dat de politie waarschuwde.

Onderzoekers vonden aanwijzingen op de doos waaruit ze konden afleiden dat de drugs per ongeluk naar Oostenrijk in plaats van naar Schotland gestuurd waren. De Schotse politie kon de beoogde ontvanger identificeren en aanhouden. Volgens de politie van Linz is de Nederlandse politie nog op zoek naar de afzender.