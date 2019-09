Brutale inbrekers roven voor duizenden euro aan gereedschap in Brico Tongeren

Tongeren -

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag in de doe-het-zelfzaak Brico in Tongeren een drieste inbraak gepleegd. De daders namen rustig de tijd om een gat in de gevel maken om op die manier de Brico te kunnen binnendringen. De buit bestaat uit duizenden euro’s aan tuingereedschap. Het is al de derde keer dat het filiaal op de Tongerse Luikersteenweg inbrekers over de vloer krijgt.