Salmonellabesmetting in Brugse hotelschool Spermalie “veroorzaakt door verse tartaarsaus”

Brugge - Na analyse van de verschillende maaltijden in de Brugse hotelschool Spermalie werd er salmonella gedetecteerd in vers bereide tartaarsaus. Die zit dus aan de bron van de besmetting van de salmonella-uitbraak in de hotelschool begin september, zo blijkt uit onderzoek van het voedselagentschap (FAVV), het Agentschap Zorg en Gezondheid en nationaal gezondheidsinstituut Sciensano.

Intussen werden de nodige maatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen en mag de school zijn normale werking hervatten.

Op vrijdag 6 september en in de daaropvolgende dagen zijn in de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge een tweehonderdtal leerlingen en leerkrachten ziek geworden. Uit laboratoriumonderzoek van stoelgangstalen bleek al snel dat Spermalie getroffen werd door een uitbraak van salmonella. Daarop werden de stalen geanalyseerd van de maaltijden die in het schoolrestaurant werden geserveerd. Ook werd er een online enquête bij de leerlingen en leerkrachten opgestart om na te gaan wie in welk restaurant wat gegeten had.

Wellicht eieren boosdoener

“Al deze elementen samen doen ons besluiten dat de tartaarsaus en wellicht meer specifiek de gebruikte eieren aan de bron liggen van deze uitbraak. Verder onderzoek en typering van de salmonellastammen zal hierover nog meer duidelijkheid brengen”, zegt Liesbeth Van de Voorde, woordvoerder van het FAVV.

Intussen hebben de gezondheids- en voedselagentschappen “alle nodige maatregelen genomen om de uitbraak te stoppen”. De keuken van het schoolrestaurant, alle andere keukens en keukenmaterialen werden gereinigd en gedesinfecteerd. Er mochten ook geen rauwe voedingswaren geserveerd worden en alle zieke leerlingen werd verzocht om thuis te blijven.

Bij laboratoriumanalyse van nieuwe omgevingsstalen in de keukens werd geen salmonella meer teruggevonden. Sinds 14 september zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. De school kan dus zijn normale werking hervatten, aldus het FAVV.