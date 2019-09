Chelsea-supporters lijken Eden Hazard te eren met spandoek, maar de waarheid is anders: “Dit ging op een dag eens gebeuren”

De kapitein van de Rode Duivels speelde tussen 2012 en 2019 liefst 352 wedstrijden voor de Blues en groeide er uit tot de spelbepalende figuur, zeker de laatste jaren. Dat er een spandoek werd afgerold op de Matthew Harding End, was op het eerste gezicht niet zo’n schok of verrassing.

Maar blijkbaar was dat helemaal niet de bedoeling. “LOL, mensen denken echt dat een banner van Hazard met opzet werd getoond op de MH (Matthew Harding, red.) tribune”, klinkt het op de Twitteraccount van supportersvereniging ‘We Are The Shed’. “Gewoon een foutje, dat is alles. Er kruipt zoveel werk in het organiseren van dingen en als je veel vlaggen hebt, dan ging dit op een dag eens gebeuren. Het was niet ideaal, maar als we niet meer met onszelf kunnen lachen...”

