De dominantie van Kevin De Bruyne in één statistiek: zelfs Lionel Messi schiet tekort

Manchester City liet afgelopen weekend het arme Watford alle hoeken van het veld zien. De Citizens waren voor eigen publiek met 8-0 te sterk voor de Hornets. Kevin De Bruyne speelde een hoofdrol met twee assists en een doelpunt. Daardoor zit onze landgenoot sinds hij zijn debuut maakte bij Man City in 2015 aan 52 assists op competitieniveau, eentje meer dan Lionel Messi en drie meer dan Christian Eriksen. De beste passer op de planeet is bekend.

LEES OOK. Waarom Kevin De Bruyne nooit beter speelde voor club en land (en de meest waardevolle offensieve middenvelder ter wereld is)

LEES OOK. Kevin De Bruyne speelt hoofdrol in historische monsterzege van Manchester City

De naakte cijfers:

?? Weekend review - Most assists in Europe's top 5 leagues since Kevin De Bruyne's Man City debut on 12 September 2015



52 - Kevin De Bruyne

51 - Lionel Messi

49 - Christian Eriksen

47 - Luis Suárez

45 - Thomas Müller

44 - Neymar#KDB #debruyne