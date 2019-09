Belgische voetbalbond stelt voormalig Frans topref aan als VAR-manager

De Professional Refereeing Board van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft voormalig topscheidsrechter Frédy Fautrel aangesteld als VAR-manager. Dat bevestigde de KBVB maandag. Fautrel stapte begin dit seizoen op als opleider van de Franse videorefs.

Frédy Fautrel was tussen 2005 en 2016 een Franse FIFA-scheidsrechter, nadat hij in 2003 zijn debuut had gemaakt in de Ligue 1. De intussen 47-jarige Fransman leidde meer dan honderd UEFA- en FIFA-wedstrijden, met ook een aantal affiches in de Champions League. Hij was assistent-scheidsrechter op het EK 2012, met inbegrip van de halve finale tussen Duitsland en Italië, en het EK 2016. Zijn afscheidsmatch was Guingamp-PSG (2-1) in december 2016.

Sindsdien raakte Fautrel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Video Assistent Referee (VAR) en de professionele arbitrage in Frankrijk. Zo hield hij toezicht op de ontwikkeling van het VAR-centrum van de Franse voetbalbond (FFF) in Parijs. Tot deze zomer leidde Fautrel als scheidsrechtersbaas het technische departement van de profscheidsrechters in Frankrijk en begeleidde hij de videorefs. Deze zomer verliet hij de FFF. De Fransman is ook waarnemer voor de UEFA.

“Frédy brengt een schat aan ervaring mee voor de Belgische arbitrage, vooral omdat hij vanaf een zeer vroeg stadium betrokken is geweest bij de evolutie van het VAR-protocol en de procedures”, klinkt het bij de voetbalbond. Fautrel gaat vanaf deze week aan de slag bij het Professional Refereeing Department.