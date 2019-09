Greta Thunberg haalt uit op klimaattop: “Jullie hebben mijn dromen gestolen met jullie holle woorden”

Greta Thunberg heeft maandag een donderspeech gegeven op de Klimaattop van de Verenigde Naties (VN) in New York. “Jullie hebben mijn dromen gestolen”, sprak de Zweedse activiste. De Amerikaanse president Donald Trump, die geldt als een klimaatscepticus, maakte tot ieders verrassing ook zijn opwachting op de 74ste Algemene Vergadering van de VN.

“Ik zou hier niet moeten staan”, zei Thunberg bij de opening van de VN-klimaattop in New York. “Ik zou terug op school moeten zijn aan de andere kant van de oceaan. Toch komen jullie naar ons jonge mensen voor hoop. Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn kindertijd gestolen met jullie holle woorden.”

Thunberg verwijt volwassenen dat ze niet genoeg doen om het milieu te beschermen. “Mensen lijden, mensen sterven. En het enige dat jullie doen is over geld praten en over sprookjes van eeuwige economische groei. Hoe durven jullie?”

Trump verrassend toch aanwezig

Net na de speech van Thunberg dook tot ieders verrassing Donald Trump op. De Amerikaanse president zou normaal niet verschijnen op de Klimaattop, maar was er toch. Hij werd geflankeerd door vicepresident Mike Pence en luisterde naar enkele toespraken. Volgens ooggetuigen applaudisseerde de Amerikaanse president.

Trump trok de Verenigde Staten in 2017 uit het Klimaatakkoord van Parijs omdat dat nefast zou zijn voor de Amerikaanse economie. Hij heeft bovendien talrijke maatregelen rond duurzaamheid van zijn voorganger Barack Obama ongedaan gemaakt.

The Guardian schreef afgelopen weekend wel dat het Witte Huis een slaapkamer voor Trump geboekt had in het gebouw, maar dat was volgens datzelfde Witte Huis omdat Trump een andere top over religieuze vrijheid wilde bijwonen.

Doelstellingen

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres wil op de klimaattop van de wereldleiders weten hoe ver ze staan met hun klimaatdoelstellingen. Onder meer Boris Johnson en Emmanuel Macron zijn aanwezig, maar verschillende belangrijke wereldleiders hebben hun kat gestuurd.