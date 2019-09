Demi Moore onthult schokkende memoires: “Ik werd verkracht toen ik 15 jaar oud was voor 500 dollar”

Actrice Demi Moore werd op 15-jarige leeftijd verkracht voor 500 dollar. Het was haar moeder die de sleutels gaf aan een onbekende. Dat schrijft ze in haar memoires Inside out en vertelde ze maandag bij Diane Sawyer tijdens een interview op ABC News.

De actrice besprak de gruwelijkste passages uit haar memoires tijdens een interview met de Diane Sawyer van ABC News. Zo beschrijft ze hoe haar moeder kampte met een zware alcoholverslaving en hoe ze de toen amper 15 jaar oude Moore mee naar ongure bars meenam. Volgens Moore hoopte haar moeder op die manier meer aandacht te krijgen van mannen.

Na één van de avonden had een onbekende man een sleutel van hun huis verkregen. De man kwam binnen en verkrachtte de 15-jarige Moore. Achteraf bleek dat de moeder van Moore hem de sleutel gegeven had en dat hij haar 500$ betaald had. “Hoe voelt om geprostitueerd te worden voor 500$?”, zou de man na afloop gevraagd hebben.

Op de vraag of haar moeder handelde als een pooier antwoordde ze: “Diep in mijn hart geloof ik van niet. Ik denk niet dat de transactie zo vanzelfsprekend gebeurde, maar ze heeft dit laten gebeuren en heeft me in gevaar gebracht.”

.@GMA EXCLUSIVE: “I made up about that that I wasn’t wanted … I didn’t deserve to be here.” @justdemi speaks to @DianeSawyer about dealing with her parents’ alcoholism and learning the man she knew as her father was not her biological dad. https://t.co/XfiCga6CV7 pic.twitter.com/dsqRJUs5u9 — Good Morning America (@GMA) September 23, 2019

Moeder gered na wanhoopsdaad

Moore kende een bijzonder turbulente jeugd. Haar biologische vader vertrok met de noorderzon nog voor ze geboren werd. Pas toen ze 13 was en haar geboortecertificaat in handen kreeg, ontdekte ze dat haar stiefvader niet haar biologische vader was. De relatie van haar moeder en haar stiefvader was ook bijzonder turbulent. Ze verhuisden om de haverklap en hun thuis was een constante puinhoop door uiterst destructief alcoholisme. Ook probeerde haar moeder zich meerdere keren van het leven te beroven. “Ik herinner me hoe ik mijn vingers moest gebruiken, mijn handen waren nog klein toen gezien ik nog een kind was, om de pillen uit haar mond te vissen”, schrijft ze. Toen ze 16 jaar oud was, brak ze met haar moeder om haar acteercarrière te lanceren.

Inside out a memoir, door Demi Moore is vanaf 24 september beschikbaar.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be