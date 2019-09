Een prijs gewonnen? “Dankjewel mama, papa en God” heeft afgedaan

De één heeft het over vrouwenrechten, de ander over homorechten. Nog iemand spreekt over racisme en een andere haalt de rechten van transgenders aan. De tijd dat een awardwinnaar minzaam en nederig mama, papa, regisseur en God bedankte, is helemaal voorbij, zo bleek zondagavond tijdens de Emmy Awards. Iederéén heeft een boodschap, lijkt het wel. En ze vinden een evenement vol glitter en glamour allemaal de uitgelezen plek om die boodschap te verkondigen.