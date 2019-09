Niet iedereen vindt het erg dat Thomas Cook failliet is

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat werd maandag pijnlijk duidelijk toen het faillissement van luchtvaartmaatschappij Thomas Cook bekend raakte. Mensen zien hun vakantie in het water vallen, verliezen hun job of zitten gegijzeld op hun vakantiebestemming tot er een oplossing is. Maar waar miserie is, zijn er ook mensen die daar hun voordeel mee doen.