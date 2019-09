VIDEO. Daar zijn de everzwijnen, daar zijn de omgewoelde tuinen en dat is deze burgemeester grondig beu

Houthalen-Helchteren -

Burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren eist dat Agentschap Natuur en Bos in zijn gemeente de stroomdraad tegen everzwijnen terugplaatst. Hij vraagt dat nadat voor de zoveelste keer verschillende tuinen in de Kolderstraat zijn omgewoeld door de dieren. Na de vorige plaag is er een schrikdraad geplaatst, maar om een nog onbekende reden is die weer weggehaald. Gevolg: in één week tijd meet de Houthalense Kolderstraat twee keer de schade op die de evers aanrichten.