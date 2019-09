Speelde Johnson subsidies door aan goede vriendin en Amerikaanse zakenvrouw?

De Britse premier Boris Johnson zou een zakenvrouw en goede vriendin subsidies hebben doorgespeeld toen hij nog burgemeester van Londen was. Oppositiepartij Labour eist duidelijkheid over de zaak, maar Johnson weigert elke commentaar.

Alles draait rond Jennifer Arcuri, een Amerikaanse zakenvrouw die ongeveer zeven jaar geleden naar Londen verhuisde. De vrouw zou Boris Johnson, toen nog burgemeester van de Britse hoofdstad, vergezeld hebben op verschillende handelsmissies. Bovendien konden haar technologiebedrijven - waaronder Hacker House, dat ethische hackers aanbiedt aan bedrijven - rekenen op heel wat overheidsgeld. Volgens de Britse krant The Sunday Times, die met het verhaal op de proppen kwam, ging het om 26.500 pond aan subsidies. Een ander bedrijf kreeg 11.500 pond van een organisatie verbonden aan de burgemeester, en 15.000 pond uit een beurs voor buitenlandse ondernemers met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Begin dit jaar zou Arcuri nog eens 100.000 pond hebben opgestreken, terwijl ze al sinds vorig jaar terug in de VS woont.

Belangenvermenging

Volgens Britse media is er mogelijk sprake van belangenvermenging, omdat Johnson en Arcuri ook een persoonlijke band hadden. Volgens tabloids zou Arcuri een goede vriendin geweest zijn van de huidige premier, en ging hij vaak langs bij haar thuis. Bovendien zou Johnson haar meegevraagd hebben op handelsmissies tegen het advies van de overheid in.

Oppositiepartij Labour eist duidelijkheid van de premier. De huidige burgemeester van Londen Sadiq Khan, ook van Labour, is een onderzoek gestart naar de zaak. Johnson zelf werd maandag onderweg naar de algemene vergadering van de VN in New York door journalisten bestookt met vragen, maar weigerde elk commentaar.

“Perfect normaal”

Eén van zijn ministers, Grant Shapps, verklaarde aan de BBC dat het “perfect normaal” is dat zakenmensen meereizen op handelsmissies. “Britse bedrijven en ondernemers gaan op handelsmissies. Dat is juist en gepast, en ik ben zeker dat dat exact is wat hier is gebeurd.” Arcuri zelf verklaarde aan The Sunday Times dat alle bedragen die haar bedrijven opstreken “enkel in relatie met haar rol als rechtmatige zakenvrouw” stonden.