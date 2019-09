Leuvense Alma Studentenrestaurants verhoogt maaltijdprijzen bij start nieuw academiejaar

Leuven - Bij de start van het nieuwe academiejaar van de KU Leuven heeft de vzw Alma Studentenrestaurants de prijzen voor haar maaltijden verhoogd. De prijs voor de goedkoopste maaltijd wordt opgetrokken van 3,6 tot 3,75 euro, die voor de duurste van 6,45 tot 6,9 euro.

“Het is in de eerste plaats een prijsaanpassing aan de gestegen levensduurte die ons confronteert met stijgende energie-, transport- en grondstofprijzen. Daarnaast investeren we continu in gebouwen, beleving en de kwaliteit van maaltijden. De subsidies die de KU Leuven ons verstrekt blijven al jaren op hetzelfde peil zodat we steeds een dubbele inhaalbeweging moeten maken”, aldus Daniël Lips, directeur van Alma Studentenrestaurants.

Het afgelopen academiejaar werd er fors geïnvesteerd in het restaurant in het UZ Gasthuisberg en in de foodcorners De Moete, De Valk, ESAT en Groep T die ALMA verspreid over de stad uitbaat. “Tijdens het academiejaar 2020-2021 willen we een nieuwe foodcorner realiseren in Heverlee. Wat de maaltijden en snacks betreft proberen we continu in te spelen op nieuwe trends”, aldus Lips.

Alma werd in 1954 in de schoot van de universiteit opgericht met als doel studenten goede en vooral betaalbare maaltijden te serveren. Het opende dat jaar haar eerste vestiging in de Bondgenotenlaan. Momenteel telt de vzw negen vestigingen. “De afgelopen jaren stijgt het aantal studenten dat hier komt eten continu. Het afgelopen academiejaar verkochten we 1,2 miljoen maaltijden”, aldus Lips.